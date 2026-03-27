Общинските съветници одобриха решение за паметник на Иван Вазов

Общинският съвет в Перник взе решение да бъде монтиран паметник на Иван Вазов в центъра на града. Председателят на съвета Денислав Захариев уточни, че паметникът ще бъде поставен на готов фундамент в района на Общински комплекс „Дворец на културата“.

С единодушие беше приета докладната относно увеличението на месечните възнаграждения на кметовете на кметствата от Пернишката община, предава БТА. Със задна дата от 1 януари 2026 г. те ще получат актуализация на заплатите си в размер на 5%.

Ще бъдат закупени 42 камери за видеонаблюдение за „Диагностично-консултативен център 1 – Перник“. Средствата, необходими за набавянето на техниката, възлизат на 15 338 евро. Камерите ще бъдат монтирани на корпуса, който се помещава в една сграда с Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“, както и на корпуса в кв. „Изток“ на ул. „Рига“.

Гласувано беше Община Перник да предприеме действия за придобиване на нови акции от капитала на МБАЛ на стойност до 505 456 евро.

Съветниците взеха решение и да бъде именувана улица, намираща се в кв. „Кристал“, на ул. „Електра“. Тя свързва подстанция „Кракра“ с ул. „Средец“. Като мотиви за това са посочени, че улицата се намира извън регулационния план на града, но е изградена през 1978 г. с трайна бетонова настилка и се ползва от дежурните ремонтни екипи.

Одобрен и приет беше докладът на администрацията по изпълнение на плана за действие на общината за „Равенство, приобщаване и участие на ромите (2024 г. – 2027 г.)“.