Общинският Младежки съвет обявява литературен конкурс

Общински младежки съвет – Перник с въодушевление обявява единадесетото издание на Националния литературен конкурс, който предоставя една невероятна възможност на младежи от цялата страна да изразят своята креативност и талант чрез литературата, както и да спечелят награда. Всеки участник ще получи и грамота.

Конкурсът е отворен за всички младежи на възраст между 14 и 26 години, които могат да участват с есе или разказ по една от следните теми:

• „Мисъл преди сън“

• „Войната в нас“

• „Един шкаф с много тайни“

Всички желаещи да се включат трябва да изпратят своите творби до 22.02.2026 г. на електронната поща на ОМС Перник: omc.pernik@abv.bg.

Творбите следва да са форматирани с шрифт Times New Roman, размер 12 с разстояние между редовете 1.

В края на всяка творба следва да бъдат посочени трите имена на автора, възраст, населено място и телефон за контакт.

По традиция, награждаването ще бъде съчетано с тържествено празненство по случай рождения ден на организацията.

За допълнителна информация и актуални новини, участниците могат да посетят официалните платформи на Общински младежки съвет Перник.

Facebook: Общински младежки съвет Перник

Instagram: omcpernik

ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ВАШИТЕ ТВОРБИ!