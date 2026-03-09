Общински съветник: Перник няма да остане без автогарата си

Перник няма да остане без автогара, а предназначението на имота ще бъде запазено като транспортен възел. Това стана ясно по време на пресконференция на „Възраждане“ – Перник, на която общинският съветник от Възраждане Радослав Червенков представи развитието по темата след последното заседание на Общинския съвет.

Той обясни, че е отправил официален въпрос към кмета на Перник Станислав Владимиров относно статута на имота, на който се намира автогарата, и бъдещето на този ключов транспортен обект за града.

„Отговорът, който ми беше даден от общината, е такъв, какъвто се надявах да получа. Отговорът беше, че който си купи автогарата, ще си има автогара.“, заяви Червенков. По думите му общината е заявила ясна позиция, че предназначението на имота няма да бъде променяно, което означава, че на мястото няма да се изграждат други обекти и градът няма да остане без автогара.

„Позицията на „Възраждане“ в Перник съвпада с тази на ръководството на общината. Градът ни няма да остане без автогара. Няма да имаме областен град без такъв транспортен възел, който е изключително важен за нашия регион.“, подчерта общинският съветник.

Според него автогарата има ключово значение за транспортната свързаност на Перник, както за жителите на града, така и за хората от региона, които ежедневно използват автобусния транспорт.

В края на пресконференцията Радослав Червенков коментира и друг тревожен инцидент от последните дни – случай на блъснато дете в централната градска част. Той припомни, че още преди повече от година е поставял въпроса за регулирането на движението на електрически тротинетки в пешеходните зони.

По думите му до момента нито общината, нито полицията са предприели достатъчно ефективни мерки за контрол, което създава риск за пешеходците, особено за малките деца. „Апелирам за повече отговорност, както от страна на институциите, така и от страна на родителите. В централната градска част има много малки деца и трябва да се вземат сериозни мерки, за да се предотвратят подобни инциденти.“, заяви Червенков.

Според него безопасността в центъра на града трябва да бъде приоритет, за да не се стига до нови случаи, застрашаващи живота и здравето на гражданите.