Огнени езици погълнаха коли и строителна техника

Причините за пожар в няколко автомобила са в процес на изясняване от служители на ОДМВР – Перник, колегите им от Второ районно управление и експерти от пожарната.

Малко преди 02:00 ч. тази нощ на тел. 112 е подаден сигнал за горящи товарни автомобили и специализирана техника, намиращи се на територията на пернишка фирма. Екипи на полицията и пожарната са реагирали незабавно, но въпреки намесата им са изгорели два товарни автомобила, фадрома и багер, собственост и ползвани от фирма с управител 43-годишен радомирец. Извършен е оглед от служители на полицията и е образувано досъдебно производство.

Около два часа по-късно е пламнал лек автомобил „Ауди“, паркиран на охраняем паркинг в пернишкия кв. „Изток“. Колата, собственост на 49-годишен перничанин, е обгоряла в предната ? част. Засегнат е и друг автомобил марка „Опел“, паркиран в близост до „Ауди“, който е с незначителни материални щети. Предприети са съответните издирвателни и процесуално-следствени действия от криминалисти на Второ районно управление и е образувано досъдебно производство.

По двата случая е уведомена прокуратурата и действията по разследванията продължават под нейния надзор.

Любомира Пелова