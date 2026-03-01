ОДМВР Перник с мерки за обществения ред на националния празник 3 март

Полицията в Перник предприема мерки за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на честванията за 3 март. Полицейско присъствие ще бъде осигурено на площадите, пред паметниците и в районите, където ще се провеждат празничните прояви на територията на областта.

Засилен контрол ще има и в районите на автогарата, жп гарата в областния град, както и около големи търговски обекти. В периода от 27 февруари до 3 март на територията на региона ще се проведе специализирана полицейска операция.

Контролът ще бъде засилен по основните пътни артерии, в участъци с интензивно движение и в зони с повишен риск от пътнотранспортни произшествия. Акцент в проверките ще бъде поставен върху шофиране след употреба на алкохол и наркотици, управление от неправоспособни водачи, превишаване на разрешената максимална скорост и агресивно и рисково поведение на пътя. Ще се следи също за неизползване на обезопасителни колани, каски и детски обезопасителни системи и използване на мобилни устройства от шофьорите.

На 1 и 2 март ще се проведат допълнителни засилени проверки в населените места, както и в районите около питейни и увеселителни заведения.