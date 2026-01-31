Одобриха проект за съвременна база за извънболнична помощ в Друган

„Община Радомир е сред одобрените 43 общини в страната, които спечелиха финансиране по процедура за развитие на амбулаторните грижи, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост – ясен знак за доверието към нашата работа и за правилната посока, в която развиваме общината“, сподели кметът Кирил Стоев.

Одобреният проект е за изграждане на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в село Друган на стойност 33 814,60 евро. Това е конкретна инвестиция в здравето на хората от малките и отдалечени населени места и още една стъпка към равнопоставен достъп до качествени медицински услуги за всички жители на община Радомир.

„За нас здравеопазването не е просто сектор – то е стратегически приоритет. През последните години последователно инвестираме в подобряване на медицинската инфраструктура, в по-добри условия за работа на лекарите и в по-сигурна грижа за пациентите. С този проект продължаваме реализирането на целенасочената ни политика, заложена в управленската ни програма, към реални резултати, а не към празни обещания“, каза още Стоев.

Тъй сподели, че развитието на общината започва от грижата за хората – за възрастните, за семействата, за децата. „Именно затова работим целенасочено за модернизация на здравните услуги, за да могат жителите на община Радомир да получават качествено обслужване близо до дома си“, сподели Стоев.

Продължаваме да използваме всички възможности за европейско и национално финансиране, за да превръщаме проектите в реални подобрения в живота на хората.