Окончателното разпределение на мандатите от 14 МИР-Перник

От 14-и Многомандатен изборен район – Перник в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

Коалиция „Прогресивна България“

Петър Витанов

Мартин Мариов Жлябинков

ГЕРБ-СДС

Георг Георгиев

„Възраждане“

Димо Дренчев

Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот, предава БТА. Също така депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 14 МИР – Перник.