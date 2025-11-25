Окончателно! Две десетилетия затвор за убиеца от „Делта Хил“

Осъдителната присъда за умишлено убийство на швейцарски гражданин в комплекс „Делта Хил“ влезе в сила, съобщиха от държавното обвинение.

Окръжна прокуратура – Перник е изпратила за изпълнение присъда, с която Борислав Панев е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство на швейцарския гражданин Удо Ланге.

Припомняме, че престъплението е било извършено на 11 август 2022 г. в дома на жертвата, разположен в жилищния комплекс „Делта Хил“ в село Кладница. Според доказателствата, убийството е било продължително планирано. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие (тейзър) и след това умъртвена чрез задушаване с хлороформ. Мотивите и подготовката на нападението стават ключови фактори в съдебния процес.

Решението на съда е преминало през две съдебни инстанции, които са потвърдили тежкото наказание. След окончателното решение, присъдата е влязла в сила и Борислав Панев вече е изпратен за изтърпяване на наказанието.

Любомира Пелова