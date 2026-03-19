Окраде къща в Рударци, още преди да е построена

В хода на проведени оперативно-издирвателни мероприятия е разкрита кражба, извършена в с. Рударци.

Преди около година от новострояща се къща са отнети метални заготовки и строителни приспособления. В резултат на предприетите действия и назначените експертизи е установен и привлечен като обвиняем 47-годишен мъж от с. Владая, познат на органите на реда.

С постановление на прокурор същият е задържан за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство по чл. 195 от Наказателния кодекс.

Предвиденото наказание е „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години, а при условията на опасен рецидив – от 3 до 15 години.

Предстои внасяне на искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.