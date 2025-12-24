Опит за използване на мината за нерагламентирано сметище!

Мин Индъстри, категорично се разграничава от извършените на нейна територия нерегламентирани действия – изхвърляне на отпадъци, което е опит за използване на мината за нерегламентирано сметище.

Надяваме се компетентните институции бързо да разкрият извършителите. Нарушението е извършено в ранните часове на един от най-светлите празници Бъдни вечер и в извънработно време на дружеството, което поради празниците е с намален персонал.

Компанията също ще сезира компетентните органи.

Въпреки че, Мин Индъстри е потърпевша страна от злонамереното действие, поема ангажимент за незабавни мерки по недопускане на подобни деяния занапред, както и поема ангажимент да почисти замърсения участък и да депонира отпадъците на регламентирано място за своя сметка.

инж. Здравец Ефтимов

Мин Индъстри ЕООД