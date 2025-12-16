Остават само 5 дни за плащане на задълженията за използвани ВиК услуги

От „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник напомнят на своите абонати, че остават 5 дни, в които могат да платят своите задължения за използвани ВиК услуги. Плащания ще се приемат само до 22 декември 2025 г. включително. Причината е, необходимата техническа подготовка на дружеството заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Смяната на валутата налага пренастройване на софтуера на „ВиК“ ООД Перник, така че всички финансови процеси, които касаят събираемостта, осчетоводяването и обработката на информация по отношение на плащанията да отговарят на законовите изисквания за въвеждане на еврото.

В периода от 23 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. няма да може да се плащат сметки както на касите на дружеството, така и чрез „Български пощи“, през системите на Epay.bg, Easypay и FastPay, както и с дебитна или кредитна карта.

Припомняме, че според Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) от 1 януари 2026 г. до 1 февруари 2026 г. банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България. След 5 януари 2026 г. гражданите ще могат да плащат сметките си за вода към „ВиК“ ООД, гр. Перник в касите на дружеството и в двете валути – лева и евро, но ще получават рестото си само в евро. След 1 февруари 2026 г. еврото ще остане единствената валута в страната ни и плащанията ще могат да се осъществяват само в евро.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник се извинява на своите абонати за причиненото неудобство. Благодарим за търпението и желаем Весели празници!