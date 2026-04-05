Отбелязваме 100 г. от рождението на летописеца Цанко Живков

Сто години от рождението на Цанко Живков ще бъдат отбелязани с изложба в Регионалния исторически музей в Перник на 7 април от 17:00 ч.

Цанко Живков е сред ярките духовни личности на Перник – писател, журналист, публицист, краевед и общественик, посветил творчеството си на родния край. С проникновеното си слово той съхранява паметта за хората, труда и духовния живот на Граово, превръщайки местната история в значима част от националната културна памет, напомнят от РИМ Перник

Творческото му наследство включва десетки книги, очерци, есета, мемоари, публицистични текстове и драматични произведения, посветени на историята и съвремието на Пернишкия край.

Изследователските му търсения обхващат богатството на бусинската керамика, както и въпроса за родното място на Паисий Хилендарски, което той аргументирано свързва със село Кралев дол. На тази тема са посветени и последните му книги – „Паисий Хилендарски – истини и легенди за живота и делото му“ (2022) и „Паисий и академиците. Факти и документи в спора за родното му място“ (2023).

През 2014 г. с решение на Общинския съвет на Перник Цанко Живков е удостоен със званието „Почетен гражданин на Перник“ – признание за неговия значим принос към духовния и културeн живот на града и израз на признателността на перничани към делото и личността му.