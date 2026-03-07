„Отвъд видимото“: Д-р Ангел Ангелов подреди изложба в Перник

Д-р Ангел Ангелов подреди петата си изложба в Перник, съобщава за БТА авторът. Той допълни, че има още няколко съвместни изяви със свои приятели художници. Експозицията „Отвъд видимото“ е разположена в галерия „Кракра“ и ще може да бъде разгледана до 4 април.

Ангелов си припомни времето, когато е бил в гимназията и когато за първи път е имал възможност да нареди своя изложба. Той допълни, че рисува още от много малък, но е получил съвет от свой близък приятел от сферата на изкуството, че е по-добре да не тръгва в тази посока, а да избере нещо друго, в което да се реализира. Така Ангел Ангелов тръгва по пътя на медицината и твърди, че нито за миг не е съжалил за направения избор.

В пернишката галерия са изложени около 30 картини. Авторът определя, че в тази изложба са включени творби, които са по-зрели – като колорит и като идея, като той е отделил много време и внимание, за да работи по тях.

Иван Войнов е един от хората, от които се е учил Ангелов. Художникът казва, че винаги е чувствал потребността да рисува. С годините техниката и средствата, с които работи, са се изменили, но никога не би дръзнал да рисува икони, казва още докторът.

Той допълни, че ако трябва да бъде представен, това би било с думите: „Един човек, който в една зрялост е намерил себе си и това, което е таял през годините“.

Художникът Валентин Топалов каза за картините на д-р Ангел Ангелов, че той носи образите и визията в душата си. С лекота изразява точно това, което е в него.

„Не се затруднява да измисля нещо – идеите му идват просто така, естествено, леко и отвътре. Това е той“, коментира Топалов.

Изкуството не е изгубило от факта, че Ангелов е избрал пътя на медицината, защото той продължава да твори и успява да рисува въпреки тежката си професия, допълни Валентин Топалов.