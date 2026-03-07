Отец Васил: Казвам анекдоти, за да привлека вниманието на хората

Най-колоритният свещеник в област Перник е отец Васил от брезнишкото село Бегуновци. Неговото истинско име е Борислав, но всички го знаят като отец Васил, предава Zapadno.com.

Свещеникът винаги открива празниците с анекдоти или вицове. Прави го, за да привлече вниманието на хората, а и когато празник да е още по-весело настроението. „Правя го, за да привлека вниманието на слушателите, защото при тия кебапчета и бира кой ще ми обърне внимание, ако им кажа: Елате тук, при дядо поп да ви благослови“, разказа свещеникът.

Като млад отец не е привличал вниманието на хората така, но след като е добил опит вече се придържа към този стил. Не го е видял това като идея от друг свещеник, а го в измислил сам. Покрай това привличане на вниманието на хората е имал незабравими случки, като дори хора са го прегръщали за благите думи. „Всеки иска това, което му се говори, да го приеме по един по-лесен начин. И като го разведриш и накараш да се усмихне, той вече слуша и приема нещата. И ако има нещо което да не разбере, те пита“, каза още отецът.

Навремето отец Васил е играл като актьор и вероятно точно това занимание му помага да се справя толкова добре като свещеник.

Друго интересно, което прави свещеникът е да чете молитвите на български, а не на църковнославянски език. Прави го, за да могат да го разберат миряните. „Аз съм поп от 80-та година, от 85-та чета на български. Има служебници на български език. Трябва да разбере какво му четеш и какво викаш в литургията. Това е“, сподели отец Васил.