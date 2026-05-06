Отец Герасим освети знамената на 10-о основно и 6-о средно училище в Перник

Отец Герасим освети знамената на 10-о основно училище (ОУ) „Алеко Константинов“ и 6-о средно училище (СУ) „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник преди Гергьовден.

Водосветът се състоия в черквата „Св. вмчк Георги“. По този повод възпитаници на двете учебни заведения и оркестърът на 6-о СУ изпълниха специална програма.

„Това е моментът, в който се прекланяме пред нашите светини, пред ценностите, които пазим и предаваме на нашите ученици“, коментира за БТА директорът на 10-о ОУ Десислава Стефанова.

Тя допълни, че българските знамена са олицетворение на историята ни, разказана чрез цветове, които напомнят за силата и достойнството на България. Това е символът, който е водил войниците ни през едни от най-трудните битки, давайки им кураж и надежда. Директорът добави, че е важно децата да разберат, че в нашата история няма нито едно бойно знаме, което да е било пленявано.

Училище „Алеко Константинов“ е създадено през 1982 година. Към момента в него се обучават 773 ученици, разпределени в 32 паралелки от 1. до 7. клас. Преподавателите са 58, а обучението е съобразено с държавните образователни стандарти, информира Стефанова.

Шесто училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник е едно от най-старите в града. Директорът Адриана Ольова каза, че то е дало образование на десетки поколения перничани чрез своите четири филиала.

„Когато училището е останало без главен учител, Васил Левски е проводил комитетски човек, а училището се превърнало в толкова мощна образователна система и учениците му станали толкова много, че се наложило трисменно обучение“, допълни за историята му Ольова.

Тя добави, че от 1960 година училището се мести в нова сграда, която непрекъснато се обновява. В него се обучават над 500 ученици в 22 паралелки от първи до 12. клас, в професионалните специалности „Банкова охрана“, „Инкасова дейност“, „Съдебна администрация“, както и в профилираната паралелка „Репортерство и медии“.