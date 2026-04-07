Отиде си голямата ни певица Янка Рупкина

Един от големите гласове на българската народна музика Янка Рупкина си отиде на 87 години тази сутрин след продължително боледуване. Само преди дни тя бе изписана от болница в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял „Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио „Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.

Певицата скандално беше буквално изхвърлена от болницата в състояние на кома. За това предупреди колежката й Илка Александрова:

„Изписаха я във вторник, 31.3.2026, моята приятелка, след 20 дни престой в болницата. Много е кратко според мен това време за болнично лечение. Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, а предимство имат търговските, клинични калкулации. Тя продължава да е в кома, състоянието й не се е променило от първия ден“, написа Александрова в социалните мрежи.

Засега не се уточнява причината, заради която Янка Рупкина беше хоспитализирана в средата на март, но вероятно става въпрос за запушване на кръвоносен съд от тромб.

Това съвсем не беше първият път, в който народната певица постъпва в лечебно заведение. В края на февруари миналата година тя беше приета в Пирогов след като седмица преди да бъде хоспитализирана, се оплакала на свои колеги от болки в гърба и кръста. Тя обаче беше изписана от болницата след като ѝ бяха направени рутинни прегледи.

През 2023 г. Рупкина беше оперирана от жлъчка, заради което за няколко месеца спря всичките си участия.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Й!

