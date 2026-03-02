Отиде си дългогодишен кмет на село Долна Диканя

Най-дългогодишният кмет на радомирското село Долна Диканя Елинчо Колев е починал, предава „Мироглед“. Той е издъхнал след кратко боледуване на 69 години.

Колев постъпил в болница преди повече от седмица. Въпреки усилията на лекарите, той починал.

„Почивай в мир ЛЕГЕНДО!!! Никога няма да те забравя!!!“, написа синът му Емил в социалната мрежа.

Колев бе кмет на Долна Диканя 27 години, от 1999 г. до сега. На последните изборите той бе избран от партия ГЕРБ. Той е семеен с двама сина.

Погребението ще бъде в сряда.