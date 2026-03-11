Отиде си Танани (Стоян) Чифлички, почетен гражданин на Перник

Днес е починал художникът-сценограф Стоян Чифлички – Танани, почетен гражданин на Перник и автор на герба и знамето на града ни. За кончината съобщава в социалната мрежа синът му Иво. Ето и цялата публикация:

Днес, 11 март, ни напусна моят баща Танани – Стоян Чифлички. Роден в село Ноевци, Брезнишко през 1939 година.

Завършва Академията на изкуствата във Вроцлав, Полша – вътрешна архитектура и дизайн.

Танани е автор на символите на Перник – герба и знамето.

Почетен гражданин на град Перник.

Почетен гражданин и на град Ченстохова, Полша.

Отдава живота си на театралното изкуство и в продължение на 37 години създава сценографията на повече от 90 постановки в Пернишкия театър „Боян Дановски“, Театър Пловдив, Националния дворец на културата – НДК, Сатиричния театър в София и други.

В киното работи по 5 филма, сред които и единствената кинопродукция на любимия режисьор Крикор Азарян – „Всички и никой“.

Най-силните творчески години прекарва рамо до рамо с големия актьор Георги Русев, под чието ръководство Пернишкият театър изживява златната си епоха.

Театърът се превърна в истинският дом на Танани Чифлички, неговият истински духовен живот. Затова получава и наградата на Общината за цялостен принос към културата, а през 2019 театралният салон, носещ името на Георги Русев завинаги кръщава любимото място на любимия ред на Стоян Чифлички.

„Съперник“ изказва съболезнования на близките и приятелите на Танани!