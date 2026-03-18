Откриват новия сезон на ретро клуб „Авангард“

АКТУАЛНО ОБЩЕСТВО
През месец март ще бъде открит новият сезон на Сдружение Автомобилен ретро клуб „Авангард“, съобщи за БТА председателят Владимир Димитров.

Той уточни, че в последните за месеца събота и неделя ще се състои състезанието Ma Fra Racing на пистата „Дракон“ в Калояново. Ден преди това ще бъде проведен Националният ретро събор за автомобили, авточасти и др.

През април ще бъде организирано ново събитие в календара на автомобилния клуб – Tourist Trophy. Владимир Димитров допълни, че в това рали основната задача на състезателите и техните навигатори е играта на кодове. Чрез тях те ще разбират посоката и условията, при които трябва да се движат по закодирания маршрут.

През следващия месец ръководството и част от членовете на клуба ще окажат подкрепа и съдействие за провеждането на инициативи на приятелски организации.

Традиционната проява в Перник – „Алея на класиката“, ще бъде на 14 юни. Това ще бъде седмото издание на изложението на ретро автомобили в миньорския град. Всяка година домакините от „Авангард“ организират и автопоход за участниците.

Август е отреден за град Самоков, където ще бъде второто издание на Ретро парада. Този път той ще бъде позициониран в градския парк, съобщи още председателят на пернишкия клуб. В Боровец ще се организира за втори път и Pickup Truck Bulgaria.

Председателят на автомобилен ретро клуб „Авангард“ допълни, че програмата може да претърпи промени, но в началото на сезона това са потвърдените прояви, които ще бъдат организирани в цялата страна.

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ