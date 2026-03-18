Откриват новия сезон на ретро клуб „Авангард“

През месец март ще бъде открит новият сезон на Сдружение Автомобилен ретро клуб „Авангард“, съобщи за БТА председателят Владимир Димитров.

Той уточни, че в последните за месеца събота и неделя ще се състои състезанието Ma Fra Racing на пистата „Дракон“ в Калояново. Ден преди това ще бъде проведен Националният ретро събор за автомобили, авточасти и др.

През април ще бъде организирано ново събитие в календара на автомобилния клуб – Tourist Trophy. Владимир Димитров допълни, че в това рали основната задача на състезателите и техните навигатори е играта на кодове. Чрез тях те ще разбират посоката и условията, при които трябва да се движат по закодирания маршрут.

През следващия месец ръководството и част от членовете на клуба ще окажат подкрепа и съдействие за провеждането на инициативи на приятелски организации.

Традиционната проява в Перник – „Алея на класиката“, ще бъде на 14 юни. Това ще бъде седмото издание на изложението на ретро автомобили в миньорския град. Всяка година домакините от „Авангард“ организират и автопоход за участниците.

Август е отреден за град Самоков, където ще бъде второто издание на Ретро парада. Този път той ще бъде позициониран в градския парк, съобщи още председателят на пернишкия клуб. В Боровец ще се организира за втори път и Pickup Truck Bulgaria.

Председателят на автомобилен ретро клуб „Авангард“ допълни, че програмата може да претърпи промени, но в началото на сезона това са потвърдените прояви, които ще бъдат организирани в цялата страна.