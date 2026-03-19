Откриха зала „Васил Бараков“ в сградата на Минната дирекция в Перник

Зала „Васил Бараков“, посветена на един от значимите български художници, бе открита в сградата на Минната дирекция в Перник.

Новооткритата изложба представя част от неговото художествено наследство, като дава възможност на жителите и гостите на Перник да се докоснат до произведения с висока художествена стойност. Залата е изцяло обновена със средства, осигурени от „Асарел Инвестмънт“.

Зам.-кметът на Община Перник Адриан Скримов изрази благодарност към семейството на художника за предоставянето на картините за съхранение и експониране в Минната дирекция, за да достигнат до по-широка публика.

Той отправи и специални благодарности към „Асарел Инвестмънт“ и тяхното дружество „Брезник Минералс“ за подкрепата при обновяването на залата. „Това е още една стъпка в посока Минната дирекция да се утвърди като важен културен център за Перник“, подчерта Скримов.

„В момента Перник се утвърждава като значима сцена за българското изкуство, като в града могат да бъдат видени изложби на двама от тримата представители на кръга „Бараците“ – Васил Бараков и Златьо Бояджиев. Аз съм горд, че имаме възможност в сърцето на Перник да покажем такава колекция“, заяви директорът на РИМ – Перник Людмил Веселинов.