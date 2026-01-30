Откриха изложбата „Перник – индустриалното сърце на България“

В Регионалния исторически музей бе открита новата постоянна експозиция „Перник – индустриалното сърце на България“. Изложбата проследява паралелното развитие на индустрията и града – от откриването на въглищните залежи до периода на интензивна индустриализация, превърнал Перник в един от водещите индустриални центрове на страната.

На събитието присъстваха кметът на Община Перник Станислав Владимиров, заместник-кметът Стефан Кръстев, областният управител Людмил Веселинов, Георги Първанов – президент на Република България в периода 2002–2012 г., представители на културни и образователни институции, партньори на Регионален исторически музей – Перник и гости.

„Поздравявам ръководството и екипа на музея за усилията и професионализма, с които реализираха тази нова експозиция. С откриването на тази зала музеят придобива своята завършеност и заедно с Подземния минен музей и сградата на Минната дирекция се оформя цялостен ансамбъл, който разказва историята на развитието на Перник“, каза кметът Станислав Владимиров.

Областният управител Людмил Веселинов подчерта, че малко са музеите в България, които могат да се похвалят с откриването на нови експозиционни зали. „Нашият музей е именно такъв пример. Вярвам, че тази експозиция ще се превърне в едно от емблематичните места на Перник и ще привлича не само жителите на града, но и много туристи“, отбеляза той.

Директорът на Регионалния исторически музей Милан Миланов заяви, че след близо 30 години в Перник отново има експозиция, която представя историята на града от средата на XIX век до 80-те години на XX век. По думите му по този начин се затваря цялостният цикъл в музейното представяне на историята – от дълбоката древност до най-новото време.

Ръководителят на проекта д-р Десислава Миланова сподели, че екипът е извървял дълъг и отговорен път при реализирането на експозицията. „Пречупихме историята на Перник през призмата на мястото му в цялостната история на България през XX век и през историите на хората, превърнали града в индустриален център и модерен град“, допълни тя.