Откриха най-голямата филателна изложба на Балканите

Най-голямата филателна изложба на Балканите – „Балканфила 2026“ беше открита в Перник. Над 500 изложбени пана, могат да разгледат посетителите на изложбата в Двореца на културата.

Филателисти от всички балкански държави, както Китай, Молдова и Израел представят колекциите си, което превръща изложбата в едно от най-мащабните събития в региона.

На изложбата присъстваха зам.–кметовете на Община Перник Стефан Кръстев и Адриан Скримов, председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев, зам. председателя на Световната филателна федерация Игъл Натаниел, изпълнителния директор на „Български пощи“ Здравко Анакиев, посланиците на Китай, Молдова и Словения.

На откриването беше валидирана пощенската марка „Слава на миньорския труд“, създадена специално за „Балканфила 2026“ в Перник, а младите таланти от ОДК Перник, зарадваха посетителите и гостите на откриването с празнична програма.

„Филателията не е просто колекционерство – тя е пътуване през времето, историята и ценностите на различни народи. Всяка марка разказва история, съхранява памет и свързва хора отвъд граници и езици“, каза зам.-кмета Скримов, който откри събитието. Той добави, че днес Перник се превръща в място на среща на страстта към това изкуство, на обмен на идеи и приятелства между колекционери от различни страни. „Това е истински мост между културите на Балканите и отвъд тях“, допълни Адриан Скримов.

„За нас дните до 2-ри май са празнични дни и ние с нашите колеги филателисти от региона и от света, сме щастливи, че и тази година имаме възможността да сме заедно и да бъдем тук в Перник.“, каза Спас Панчев.