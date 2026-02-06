Отличници сме по въвеждането на еврото! Нарушенията – незначителни

Без драстични нарушения протича преходът към еврото в област Перник, констатирани са единични нарушения. Проверките и съставените актове в региона, който попада в обхвата на Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) – София, са сравнително малко – под шест-седем процента спрямо останалите съседни области. Това бяха част от констатациите, направени по време на редовното седмично заседание на Областния координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в България. Заседанието беше председателствано от областния управител Людмил Веселинов.

“Въвеждането на еврото изисква ясни правила, стриктен контрол и добра координация между всички ангажирани институции, за да се гарантира стабилност, законосъобразност и защита на гражданите и бизнеса“, подчерта областният управител при откриването на заседанието, като акцентира върху факта, че еврото е единственото законно платежно средство при извършване на плащанията.

Комисар Йордан Дундаков, началник на „Охранителна полиция“ при ОДМВР Перник съобщи, че от началото на годината в областта са образувани две досъдебни производства за опити за прокарване на фалшиви банкноти. Първият случай е в магазин за цветя в Перник, където клиент е опитал да се разплати с фалшива банкнота от 50 евро. При последващ обиск в купувача са открити още 12 фалшиви банкноти. Вторият случай е от 11 януари в казино на площад „Кракра Пернишки“, където банкнотата от 500 евро се оказала реквизитна. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Стоян Дечев – началник на отдел „Оперативни дейности“ към ТД на НАП София, представи информация за извършени проверки по време на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник. По постъпили сигнали от граждани са осъществени четири проверки в търговски обекти, като по една от тях не са установени нарушения, а по останалите три са образувани административно-наказателни преписки. От 5 януари до момента Централното управление на НАП е получило множество сигнали за област София. За Перник са регистрирани 14 сигнала и са извършени 107 проверки, посочи Стоян Дечев, началник на отдел „Оперативни дейности“ към ТД на НАП – София.

Секретарите на общините информираха, че в рамките на процеса по актуализиране на нормативната уредба, започнал през август 2025 г., не са възникнали затруднения при превалутирането на местните такси и цени на услуги, като техният размер остава непроменен. Беше отчетено, че използваните софтуерни системи са били своевременно адаптирани, а преминаването към разплащания само в евро е протекло плавно и безпроблемно.

Силвия Григорова