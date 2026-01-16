Отложиха делото на зоосадистите Габриела и Красимир от Перник

Протест срещу насилието над животни ще се проведе в София. Повод е отложеното дело срещу Габриела и Красимир от Перник, които бяха задържани в началото на миналата година заради издевателства над животни.

В последствие двойката се сдоби с три обвинения – за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни и за създаване на порнографско съдържание. Делото срещу двамата беше отложено за днес.

Случаят на двамата беше разкрит преди около 10 месеца, като стана ясно, че години наред те са записвали видеа с издевателства и убийства на животни, които след това са продавали през различни групи в Телеграм.

Организаторите на протеста настояват за максимално строги присъди и дълъг престой в затвора.

Акцията е под надслов „Ние не сме ви забравили“ и ще се проведе пред сградата на бившия Специализиран Наказателен Съд на улица „Черковна“.