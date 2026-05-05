Отнеха имоти на Стоян Кръстев-Драгановеца в Перник и региона

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева). Това сочи отчет за дейността на КОНПИ, съобщават от институцията.

Сред знаковите случаи е този на Стоян Кръстев – Драгановеца, с дългогодишна криминална история и множество осъждания, включително за наркотрафик, държане на наркотични вещества и пране на пари, както в България, така и в Германия. С влязло в сила съдебно решение в полза на държавата са му отнети множество недвижими имоти в град Перник и региона, включително апартаменти, жилищни и стопански сгради, търговски обекти и земеделски земи.

В друг случай са отнети поземлен имот, лек автомобил и парична сума на лице с инициали К.М.К, обвинено за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и набавяне имотна облага и извършване на престъпления против паричната и кредитната система.

Отнетото имущество от лица от началото на годината включва и значителен обем недвижими и движими активи.

Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади и идеални части от стопански обекти), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж.

Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке.

Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро (42 638 лева).