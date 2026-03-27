Отново се увеличиха болните от варицела в региона

Увеличили са се заболелите от варицела в областта. През изминалата седмица са регистрирани 8 болни, при 5 за предходната седмица, като преобладават деца. Най-много са болните на възраст 5-9 г.- 4. Следват възрастовите групи: 1 -4 г.- 1; 10-14 г. -1; 15-19 г. – 1 и 30-34 г. – 1. Засегнати са колективите на: ДГ №3 „Пролетен цвят“; ДГ №1 „Миньорче“ – филиал; ПМГ „Христо Смирненски“; ХIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -гр. Земен. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Това информира Регионалната здравна инспекция в Перник.

Добрата новина е, че няма повишаване на заболеваемостта при заболелите от остри респираторни заболявания/ОРЗ/ в Перник, дори са намалели, макар и само с 1. Констатираните заболели в община Перник са 87, при 88 през предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 132,22 %ОО, при средна за страната 81,08 %ОО към 23.03.2026 г.

През изминалата седмица са установени 2 заболели от скарлатина, при 1 за предходната седмица. Заболелите са деца на 6 г. от гр. Брезник и на 5 г. от с. Драгичево и се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Има незначително увеличаване на заболелите от вирусен хепатит. През седмицата е установен 1 болен от хепатит тип Е, при също 1 за предходната седмица. Заболял е мъж на 69 г. от с. Дивотино. То се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник. Другият е заболял от хепатит тип В, при нито един за предходната седмица. Заболелият е жена на 60 г. от гр. Перник, която се лекува амбулаторно от личния си лекар.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Няма заболели от контактните.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 195 проверки. От тях 75 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене – заведения за обществено хранене.

И през тази седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 255 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. За сега няма констатирани отклонения в качеството на водата.