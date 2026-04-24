От днес: Можете да видите изложбата „Салвадор Дали – Триумфът на въображението“

Изложбата „Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумфът на въображението“ бе представена пред представители на културни институции, доброволци, партньори и спонсори, а от днес /24 април/ тя ще бъде отворена за посетители. Сред гостите на събитието бяха кметът на община Перник Станислав Владимиров и екипът му, областният управител Георги Недев и директорът на Художествена галерия -Перник д-р Галина Декова, директори на културни институции.

Кметът Станислав Владимиров подчерта значението на събитието за културния живот на града. „Това е изложба, която поставя Перник на културната карта и дава възможност на хората да се докоснат до гения на Дали“, каза Владимиров. Той благодари на директора на художествената галерия Галина Декова и екипът й за труда който са положили за реализирането на изложбата, както и на бизнеса, който подкрепи инициативата.

Собственикът на колекцията Михаел Имхов се включи онлайн в представянето и също изрази удовлетворение от реализирането на изложбата в България.

Експозицията ще може да бъде разгледана от вторник до неделя, в часовете от 10:00 до 18:00 ч., до 6 септември 2026 г. Цените на билетите са 4 евро за ученици, студенти и пенсионери и 8 евро за възрастни.

В изложбата са включени над 300 експоната, от които повече от 150 са оригинали. Сред акцентите са цикълът илюстрации към „Божествена комедия“ на Данте Алигиери, картини и графики на автора, дизайнерски решения и бижута, както и реплики на едни от най-известните произведения на Салвадор Дали.