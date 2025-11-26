От Инспекцията по труда в Перник излязоха на протест заради ниски заплати

Служители на Инспекцията по труда в Перник излязоха на протест, настоявайки за увеличение на заплатите им с поне 20%. Средната заплата в институцията е около 1800 лв., което според тях е недостатъчно за квалифицирани специалисти, които отлично познават нормативната уредба и работят на терен при различни условия.

Тинка Борисова, главен инспектор в Инспекцията и председател на синдикалната секция към институцията, показа фиш за заплата, за който обясни, че е на колега и според който за предходния месец той е получил 1660 лв. чист доход. „Няма как да привлечем млади и мотивирани хора с тези възнаграждения“, каза тя. Инспекторите подчертават, че тяхната работа включва проверки на място, консултиране на работници относно трудови права и безопасни условия на труд, както и участие в извънредни дежурства вечер, през уикенда и при злополуки. „Работим честно и достойно и заслужаваме достойно заплащане за труда си“, добави Борисова.

По думите ѝ Инспекцията по труда в Перник има 12 инспектори, които освен в областта контролират и райони в София, включително „Люлин“, „Модерно предградие“ и Волуяк. Борисова посочи, че текучеството на кадри е сериозен проблем. Тя коментира, че новопостъпили служители често напускат, тъй като трудно покриват дори елементарни разходи с текущите възнаграждения.

Главният инспектор Ирина Якимова, която работи в институцията от 13 години, обясни, че обществото често не разбира спецификата на тяхната работа. „Ние сме на терен, на различни обекти – строителни, производствени, металургични, машиностроителни, а не просто служители на бюро, които прехвърлят документи“, каза тя.

Инспекторите също така смятат, че допринасят за бюджета на държавата чрез постъпващите средства от актове за административни нарушения и наложени глоби, предава БТА.

В Перник протестираха и служители на Бюрото по труда. Техните искания са идентични с тези на колегите им и също са насочени към по-добро заплащане.