От юли: Инвалидната пенсия става минимум €295

Пенсиите, обвързани с минималната пенсия за стаж и възраст, също се вдигат от 1 юли. Преди няколко дни временната бюджетна комисия в парламента реши най-ниската трудова пенсия да се повиши със 7,8% от юли. Тя ще нарасне със същия процент, с който ще се вдигнат всички пенсии за стаж и възраст при прилагане на швейцарското правило. Размерът й обаче трябва изрично да бъде записан в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Тъй като такъв все още няма, депутатите вписаха размера в удължителния закон за бюджета, който действа към момента, пише „Телеграф“. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения ѝ размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година.

С размера на минималната пенсия са свързани няколко вида други пенсии. Например тази при непълен стаж. За нея е необходим поне 15 години стаж и навършени 67 г. Най-ниският й размер е 85% от минималната пенсия за стаж и възраст, което от 1 юли прави около 295 евро.

Наследствената пенсия също не може да пада под 75% от минималната за стаж и възраст. Така от юли нейният долен праг става около 260 евро.

И пенсиите за инвалидност са обвързани с размера на минималната за стаж и възраст. Техният долен праг от 1 юли става съответно: около 400 евро при над 90% намалена работоспособност; около 364 евро при ТЕЛК от 71 до 90%; около 295 евро при ТЕЛК от 50 до 70,99%.

Социалната пенсия за старост се определя с постановление на Министерски съвет по предложение на социалното министерство. Очаква се тя също да се повиши със 7,8 на сто и новият й размер да стане около 184 евро. Право на този вид пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.

Със социалната пенсия за старост са обвързани социалните пенсии за инвалидност. На такава имат право лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто. При инвалидност с чужда помощ сумата става около 293 евро. При 71-90% неработоспособност ще се плащат около 238 евро, а при ТЕЛК 91-100% – около 257 евро.