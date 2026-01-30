Официално: Наемат още 18 души в предприятието „Флор“

Увеличение на числеността на Общинското предприятие (ОП) „Флор“ гласува Общинският съвет (ОбС) в Перник, като за целта ще бъдат наети още 18 души, от които 16 общи работници и двама шофьори на лекотоварни автомобили.

Председателят на ОбС Денислав Захариев поясни за БТА, че това се налага заради увеличаването на капацитета на работа на предприятието. Доскоро частна фирма е почиствала района на Централната градска част, а сега това ще се извършва от ОП „Флор“. Захариев уточни, че в площта на централната градска част влиза пространството от голям хипермаркет в близост до Италианския център до Шесто училище, което се намира в другия край на Перник, както и площад „Кракра Пернишки“. Председателят се мотивира с това, че това е площ с огромен процент пешеходни зони, които трябва да бъдат поддържани, мити и озеленявани.

Приета беше и промяна в числеността на ОП „Общинско обслужване – Обредни дейности“. За подобряване на работата на предприятието ще бъдат наети двама души на длъжност „гробар“, както и една щатна бройка за „старши специалист“.

Преди началото на заседанието с почетна значка за заслуги в сферата на здравеопазването бяха удостоени д-р Георги Гебов – специалист по вътрешни болести, както и посмъртно д-р Даниела Ангелова – психиатър.

Общинските съветници приеха докладната, внесена от кмета Станислав Владимиров, относно кандидатурата на Община Перник за титлата „Европейска младежка столица 2029“. Заместник-кметът Стефан Кръстев се мотивира по време на заседанието, че селекционният процес е стъпков – на първо място се подават кандидатури, след което се отсяват финалисти, към които се отправят въпроси и препоръки, а след това следват още етапи, през които кандидатурата трябва да премине. Той допълни, че историята на титлата показва, че досега няма град, който да я е спечелил от първия път. Неотказването и решителността кандидатурата на Перник да бъде заявена отново се ценят от журито, коментира още заместник-кметът. Той добави, че градът има устойчива история в овластяването на младите хора и прилагането на устойчиви младежки политики.

Сред депозираните документи беше и отчетът по изпълнението на Общинския годишен план за младежта за 2025 г. Приет бе и годишният план в това направление за настоящата 2026 г.

Разгледани и гласувани бяха още докладни относно прекратяване на собственост чрез покупко-продажба на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, както и разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за застрояване и др.