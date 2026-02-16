В момента най-пикантните новини в България завършват по най-баналния начин: „Очаквайте продължение“.

Цялата страна е в трескаво очакване – от грандиозния педофилски и не само скандал на Петрохан и Околчица до концерта на Азис – всички чакат да падне таванът.

За оная гадна хижарска и кемперна история е повече от ясно – тя няма да заглъхне месеци наред, даже години. Щото убийството и самоубийството се превърнаха в емблема на самото ни съществуване. Взривът от друга една бомба – политическа – също чака своето драматично продължение.

Една от видните емблеми на ГЕРБ – Делян Добрев, е на път да каже „чао“ на партията и политиката и това породи библейско страдание сред хората на Борисов. Воплите „На кого ни оставяш, Деляне?“ могат да трогнат и най-коравосърдечните безпартийци. Продължението не може да не е бомбастично.

Бомба може да гръмне и в БСП, ако досегашният социален министър Гуцанов се навие да влезе в служебния кабинет, каквито слухове вече запалиха фитила.

А мълчанието на Радев и радевци вече сериозно пили нервите даже на възторжените му обожатели, които са оставени да се кланят на господ, без да му знаят религията. Очакваме продължение…

Валентин Варадинов