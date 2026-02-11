Очаквано! Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова направи своя избор и посочи подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.

Той ще бъде приет в президентската институция, където държавният глава ще му възложи да състави служебно правителство.

Консултациите с отделните парламентарни групи на „Дондуков“2 приключиха във вторник.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

По време на консултациите три от парламентарните групи – „Алианс за права и свободи“ (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“ посочиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров трябва да заеме поста.

Консултациите при президента започнаха на 3 февруари, като по време на срещите Йотова обяви, че ще се направи всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.

Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. Няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.

След мащабните протести в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.