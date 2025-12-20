ОЧИ И НА ГЪРБА ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЕШЕХОДЦИТЕ, иначе лошо им се пише. Щото след последните промени в законовата уредба, приети от т.н. Народно събрание, в което, впрочем, няма нищо народно, съдейки по делата му, нещастният, движещ се на собствен ход, човек вече няма никакви права. И опасност за живота му дебне от всякъде, включително и на пешеходна пътека.

Ама кой да знае? Не е знаел явно и младежът от Радомир, дето бил потрошен на една от „зебрите“ в града и сега столични медици ще трябва да оправят почупеното му тяло. Очертават се тъжни Коледа и Нова година за него и семейството му, ама имало да се пати…

Притеснителното е, че въпросната опасна пешеходна пътека е близо и до училище и ежедневно от там минават десетки хлапета. А те едва ли знаят, че трябва да се оглеждат на четири и да преценяват скоростта, с която се движи задаващият се автомобил, та да решат да стъпят ли или не на „зебрата“. Деца са все пак, ама то и за възрастните ще трудничко да преценят риска.

Добре все пак, че е взето решение в този критичен район на столицата на бозата да е засилено полицейското присъствие, та да се ограничи опасността от сериозни, пък и не само, инциденти. А както се пошегува наш читател, най-добре е да раздадат крила на пешеходците, та да не пречат на автомобилите и да не създават ядове на шофьорите.

ГОРЯЩ АВТОМОБИЛ НЕ Е НЕОБИЧАЙНА ГЛЕДКА. Обикновено става дума за някаква неизправност във возилото, причинила лумването на огъня. Ама има случаи, като станалото тези дни в Перник, когато зад пламъците, погълнали леки и товарни автомобили, че и строителни машини, стои злонамереност.

Сега случилото се се разследва от полиция и прокуратура, щото е явно, че иде реч за палеж. Ще се намери ли обаче подпалвачът, е трудно да се прогнозира.

Практиката е показала, че в подобни случаи никой нищо не чул, никой нищо не е видял и анонимният подпалвач си остава анонимен. И ненаказан! Неведнъж и самите служители на реда са признавали, че липсата на свидетели им връзва ръцете. И няма логично обяснение какво стои в основата на мълчанието. А който изгорял – изгорял. В прекия и преносния смисъл на думата.