Очният специалист д-р Йозатеш отново в пернишката болница през юни

Известният офталмолог доц.д-р Сердар Йозатеш отново ще преглежда в пернишката болница на 8 и 9 юни, съобщиха от лечебното заведение.
През април доц. д-р Сердар Йозатеш пристигна ексклузивно от Турция по лична покана на директора на МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Явор Дренски, а от този месеца сътрудничеството в рамките на обмяната на опит се задълбочава, поставяйки Перник на картата на модерното здравеопазване.
На 8 и 9 юни 2026 г. едно от най-разпознаваемите имена в съвременната офталмология – световноизвестният доц. д-р Сердар Йозатеш, ще проведе отново физикални прегледи на деца и възрастни в МБАЛ “Рахила Ангелова”, съвместно със своите български колеги. Прегледите са с предварително записване на телефон: 0876 96 95 56
Д-р Йозатеш е водещ офталмолог с впечатляваща кариера и огромен опит в Истанбул. Завършил Анкарския университет през 2012 г., той придобива специалност в престижната болница „Улучанлар“. Член е на Международния офталмологичен съвет (FICO) и от 2022 г. е с академичната титла „доцент“.
През годините доц. Йозатеш върна надеждата на стотици български семейства, които пътуваха до Турция за диагностика и лечение. Сега, благодарение на сътрудничеството му с МБАЛ „Рахила Ангелова“, неговата експертиза е достъпна директно в нашия град.
Доц. Йозатеш е известен със своя внимателен подход и способност да решава сложни медицински казуси.
Той извършва прегледи и операции в широк спектър от състояния:
- Детска офталмология и страбизъм (кривогледство): Експерт в деликатните случаи при най-малките пациенти.
- Катаракта и глаукома: Съвременни методи за лечение и превенция.
- Корнеални и рефрактивни нарушения: Проблеми с роговицата и корекция на зрението.
- Окулопластична хирургия: Включително блефаропластика (естетична и функционална корекция на клепачи) и др.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ И ЗАПИСВАНЕ:
За разлика от обичайните консултации по документи, на 8 и 9 ЮНИ пациентите ще преминат през пълен физикален преглед.
