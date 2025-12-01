Пак този проблем: Хиляди пациенти остават без лекарства по Здравна каса?

Хиляди пациенти, получаващи лекарства и консумативи по здравна каса, има опасност да останат без тях заради спряно или закъсняло финансиране от страна на Здравната каса, съобщиха от Асоциацията на фармацевтите в България.

През изминалата година имаше многократни проблеми с дофинсирането и осигуряването на медикаменти за редица заболявания, но винаги, и в полза на пациентите, този въпрос намираше решение.

Сега предвид влизането на еврото и прехода към него нещата са „на кантар“ и затова от асоциацията на фармацевтите призовават за спешни мерки, така че хиляди хора да не останат без лекарства или най-малко да трябва да ги купуват свободно, защото малките аптеки нямат ресурси да предоставят едва ли не на кредит медикаментите, чакайки Здравната каса да ги осребри.

Проблемът е на дневен ред в здравното министерство, откъдето се чака реакция.

Рени Евстатиева