Памет! Четири години от страшната катастрофа край Боснек

Навършиха се четири години от жестоката катастрофа на АМ „Струма“, на разклона за село Боснек. При ужасяващия пътен инцидент загубихеа живота на 45 души, сред които 12 деца. Само седем пътници успяват да се спасят. Това е най-тежката автобусна катастрофа в Европа за последното десетилетие.

В ранните часове на 23 ноември 2021 година, около 2:00 часа през нощта северномакедонски туристически автобус, превозващ група, завръщаща се от уикенд в Истанбул, се движи по АМ „Струма“ в посока София. По неясни първоначално причини превозното средство напуска пътното платно, удря се в мантинелата и избухва в пламъци. Огънят се разпространява за секунди, оставяйки много от пътниците без шанс за спасение. Оцелелите успяват да излязат, след като разбиват едно от страничните стъкла.

На място незабавно пристигат екипи на пожарната, полицията и спешна помощ. Гасенето на пожара и изваждането на телата продължава с часове. Спасените са транспортирани в „Пирогов“ с тежки изгаряния и травми, но в стабилно състояние. Компрометираната мантинела, липсата на осветление и сложната конфигурация на пътния участък стават обект на интензивно разследване. Първоначалните версии включват човешка грешка, висока скорост, заспиване на шофьора или неправилно поставена мантинела. Разследването установява, че автобусът се е ударил странично в предпазния парапет, след което резервоарът е избухнал. Не са открити данни за техническа неизправност, но критики са отправени към начина, по който е обезопасен пътният участък.

Инцидентът предизвиква силен обществен дебат за състоянието на пътищата, безопасността на транспорта и контрола върху автобусните фирми в региона. 24 ноември е обявен за ден на национален траур в България и Северна Македония. Президентите и премиерите на двете държави изразяват съболезнования и заедно посещават мястото на трагедията, което се превръща в символ на единство и споделена болка. Европейски лидери също отправят съпричастност и призиви за по-строги мерки за безопасност по пътищата.

След катастрофата започват проверки на автобусни компании, анализ на критични участъци по магистралите и препоръки за промени в инфраструктурата – по-добра маркировка, модерни мантинели и засилено видеонаблюдение.

Любомира Пелова