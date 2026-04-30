Парламентът тръгна! Радев проговори: Народът реши аз да съм премиер!

Лидерът на Прогресивна България Румен Радев се кълне днес първо като депутат, но заяви готовност на влизане в Народното събрание да стане премиер съвсем скоро. Той определи като възможност с „голяма вероятност“ това да се случи, макар отново да се позова на партийните органи за финалното решение.

„Народът реши аз да съм премиер“, все пак даде да се разбере той. А малко по-рано и един от най-верните му съратници – волейболният треньор Владо Николов призна, че решението Радев да оглави бъдещия състав на Министерския съвет де факто вече е взето.

Бившият президент определи като силно разочароващо и за избирателите, а и за Прогресивна България развода в ПГ на десницата и центъра в лицето на ДБ и ПП. По думите му – това ще наложи преговорите от страна на ПБ с повече парламентарни сили за формирането на конституционно мнозинство за поправките, касаещи съдебната реформа и конституцията.

Въпреки че вчера финансовият министър в служебното правителство на Андрей Гюров Георги Клисурски обяви фиска за почти на плюс, днес Радев нарече състоянието на бюджета „катастрофално“ и каза, че има много несвършена работа и в това отношение, и за законовите промени, касаещи плащанията по ПВУ за България от Европарите.

Доайенът на 52-ото НС Румен Миланов откри първото заседание с рекорден кворум от 239 депутати от 240 избрани. „Помня заветите на старешините преди мен. Факт, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда за повече енергия и по-добра политика. Хората ни изпратиха тук с ясни послания и очакват от нас резултат. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната“, каза той.

Депутатът от Прогресивна България подчерта, че суверенът искал ред и отговорност. А тя се носела с личен пример. „Трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство и родолюбие. Време е да възстановим и доверието към институцията. Законът трябва да стои над всички – защото само така справедливостта ще добие ясно значение“, добави той.

Но намеси и темата за разделенията в обществото. „Трябва да съхраним мира. Нямаме право на грешки, без значение от партийните различия – трябва да работим заедно в името на народа. Националният дух трябва да се издига над дребните ежби и обиди“, напомни доайенът на този състав на НС. „България да пребъде“, призова той в краткото си слово колегите си.

След което депутатите положиха клетвите си в присъствието и на президента Илияна Йотова.

Президентът Илияна Йотова приветства новите депутати и коренно различен състав на 52-ия парламент с думите, че чува не само онези, които са гласували на изборите на 19 април, но и отбеляза, че чува вопъла на апатичните, нестигнали до урните. „Но ние доказахме, че сме общност с будна гражданска енергия“, каза тя. И по думите й – не било случайно, че този парламент започва работата си в дните от 150-а годишнина от Априлското въстание.

„Апостолите на революция доказаха, че трябва да уважаваме народа, да осъзнаваме, че той е единственият съдник за делата ни. Изборите на 19 април доказаха, че са избори на надеждата“, отбеляза Йотова. И похвали изрично и служебната власт за това, че е опазила вота – предвид и нарасналото доверие към демократичния инструмент „избори“, което е било и своеобразен вот на доверие с вливането на над 700 хиляди нови гласа.

„Но възстановяването на доверието в институциите предстои. На 19 април пуснахме гласа си за край на политическата криза. Това са първите ни избори, спечелени с пълно мнозинство в 21 век“, каза още Йотова. А по думите й – голямата цел била справяне с неравенствата и липсата на справедливост. А това значело равен старт за всички и закони, еднакви за всички. „Държавата трябва да е защитник,а не наблюдател“, напомни президентът.

Държавният глава призова изрично новата власт и парламентът да пристъпи спешно към приемането на нов бюджет. „Всяко забавяне ни обрича на стагнация“, предупреди Йотова.

Наред с това очаква и реформа на съдебната система. „Надявам се със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Надявам се България повече да не е държавата на изтеклите мандати, но не бива да бъде и държавата с липса на справедливост“, отправи още Йотова послания към бъдещите нови управляващи.

Йотова настоява и за разумна въшна политика – с тежест и характер. „Различията могат да се превръщат в решения. Компромисът не винаги е слабост“, напомни тя. „Президентската институция остава независима. И ще бъде коректив на властта, но ще подава ръка в името на добруването на народа“, обеща главнокомандващият.

И за финал отправи послание към новия парламент – да възстанови парламентаризма. „Вие ще пишете историята, с ума и разума. Със силните гласове на младите хора в залата. Нека възродим корените на доброто и справедливостта. Да си припомним пропуснатите шансове и да се сетим колко много ни е струвало понякога мълчанието“, каза още тя. И напомни, че българинът носи паметта на будители, учени, спасители. „Всичко е в нашите ръце“, каза тя.

И ретроспективно цитира великия покоен Стефан Данаилов – Ламбо отпреди 13 години при откриването на 42-ото НС: „Ако се опитваме да пренебрегем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим силите си, като пренебрегнем личностната си непримиримост. В името на по-добър ден за любимото ни отечество“.

На мен се пада да говоря от тази свещена трибуна и моята първа мисъл е за онези български граждани, които надмогнаха примирението и дадоха възможност на „Прогресивна България“ да изведе напред страната. Това заяви от трибуната на парламента Петър Витанов в първото си слово от името на ПБ.

Той ще бъде председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ в 52-то Народно събрание, стана ясно малко по-рано днес.

„Искам да предупредя моите колеги от ПБ – 10-те дни на еуфория свършиха. Трябва да решими проблемите с хазната, да овладеем спекулата, да започнем избора на нов ВСС…“, подчерта депутатът.

„Призовавам другите партии да не се опитват да саботират процеса. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки“, предупреди той.

На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава, каза още Витанов.

И продължи: „В една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българският парламент деградира до инфантилизъм. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала. Започваме работа в смутно време, съдбата е отредила да вземем важни решение за запазване на мира в страната.

„България е напълно интегрирана в ЕС, но ЕС не е имунизиран от грешки“, подчерта още Петър Витанов и допълни: Начело на държавата се оказах фигури без собствен авторитет. Убедителната победа на ПБ предотврати превръщането на политическата криза в конституционна.

Накрая той отправи един апел: Нека върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук преди не толкова далечно време.

Тома Биков представи опозицонните намерения за контрол над Прогресивна България на Румен Радев в първата декларация пред 52-ия състав на парламента.

По думите му от днес Румен Радев вече разполага с абсолютно всички инструменти за урпавление на държавата, без да се съобразява с каквито и да е коалиционни партньори.

„През последните години се борихме да правим компромиси, като дори често се отклонявахме от волята на собствените ни избиратели“, разкри Биков. А по думите му това резултирало дори в невъзможност за съставяне на не един, а няколко редовни кабинета.

„Наясно сме с последствията от тези наши компромиси. Ще положим всички усилия да си върнем доверието от разочарованите от нас. Ще подкрепяме решения, само които отговарят на предизборната ни кампания“, обяви депутатът от ГЕРБ-СДС.

По думите му политическият диалог от днес не било задължително. Било пожелателно – спрямо волята на новите управляващи в лицето на Румен Радев. А това се дължало на факта, че от ОДС през 1997 г. нямало избрано такова парламентарно мнозинство, както сегашното.

„Какъв ще бъде изборът вече за пътя на страната, не зависи от опозицията, а от волята конкретно на Румен Радев. От действията на управляващите с приемането на бюджета, ще се види дали те са готови за огромната отговорност, гласувана им на 19 април“, каза още Биков.

Но предупреди, че ГЕРБ ще продължи с дебатите в парламента, но без скандали. И призова това да се случи и с другите парламентарни групи.