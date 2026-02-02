Патриархът в Земен: Празникът Сретение Господне има богородичен характер

Празникът Сретение Господне има господски и богородичен характер и е с дълбок духовен смисъл, каза в Земен патриарх Даниил.

За втора поредна година на Сретение Господне патриарх Даниил възглави патриаршеска света литургия в църквата „Св. Йоан Богослов” в Земен.

В проповедта си към изпълнилите храма вярващи, Негово светейшество каза, че целта на християнската вяра е личната среща на човек с Бог и придобиването на Христовия мир, който освобождава от страх, съмнение и несигурност.

Той подчерта значението на духовната подготовка чрез пост, молитва, покаяние и добри дела, както и участието в тайнството свето причастие и призова вярващите да не пристъпват към Бога с безразличие, а с отворени сърца.

Сред присъстващите на литургията бяха кметът на Земен Михаил Златанов и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.