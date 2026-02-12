Перник бе валидирана пощенска марка „Китайска нова година на Огнения кон“

Днес в Перник бе официално валидирана пощенска марка „Китайска Нова година – година на Огнения кон“. Изданието е в тираж 3600 броя, а автор на проекта е художникът Люба Томова.

На събитието, което се проведе в Двореца на културата в Перник бяха Нейно Превъзходителство Дай Цинли – посланик на Китайската народна република в България, кметът на Перник Станислав Владимиров с екипа си, областният управител Людмил Веселинов, директорът на Български пощи, филателисти, художници.

Преди официалната част ученици от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ поздравиха гостите с песен на китайски език.

Кметът Станислав Владимиров сподели, че днешното валидиране на пощенска марка е едно от съпътстващите събития на голямата среща на филателистите, която ще се проведе в Перник в края на април. В Перник ще си дадат среща филателисти от много държави, защото за филателията няма граници.

„Днес ще валидираме марка по случай Китайската нова година, годината на Огнения кон, силата и енергията! Дай боже силата и енергията да са с нас и с нашия град“ – пожела кметът Владимиров.

Посланик Дай Цинли благодари на общинската управа на Перник за поканата. Специални благодарности бяха отправени към художничката Люба Томова, която по изключително изящен начин е показала традицията на китайската нова година.

„Новата китайска нова година е изпълнена с възможности и промени, които вървят ръка за ръка. .Китай е готов и занапред да работи с България в дух на единство, приятелство и сътрудничество. За да се изгради едно по-светло бъдеще“, заяви дипломатът и добави:“ Желая ви през годината на Огнения кон да препускате уверено към успехите, да постигате всичко с лекота и да се радвате на добра и благополучна година“.