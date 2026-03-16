Перник е в приоритетните зоните за вятърна енергия

25 приоритетни зони (площ от 6384 кв. км), върху които могат да бъдат изградени вятърни мощности с капацитет от 2500 мегавата.

Това става ясно от план за създаване на приоритетни зони за вятърната енергия на Министерството на околната среда и водите. Проектът на този план е публикуван в Портала за обществено обсъждане.

Един от основните фактори за оценка е потенциалът на природните условия и силата на вятъра.

Зоните обхващат територии в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Сливен, София (област и град), както и Перник, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

В плана за приоритетните зони за вятърна енергия са включени с приоритет изкуствени застроени площи – със съществуваща транспортна инфраструктура, зони за паркиране, площадки за отпадъци, промишлени зони, индустриални паркове, кариери, урбанизирани територии, нарушени терени, пасища, хвостохранилища, депа за отпадъци и земи с влошено качество, които не може да се използват в селското стопанство