Перник е финалист за Европейска младежка столица за 2029 г.

Перник е сред финалистите за титлата „Европейска младежка столица 2029“ – признание за последователната политика на града в подкрепа на младите хора.

Кандидатурата се основава на активното участие на младежите в местното управление и на дългосрочната стратегия за младежта 2022–2030, разработена съвместно с млади хора и организации. В Перник вече действат реални механизми за включване – Консултативен младежки съвет, младежки медиатор и образователни инициативи.

Фокусът е върху ключови теми като равен достъп до възможности, образование, предприемачество, зелени и дигитални умения, както и засилено европейско сътрудничество.

Кандидатурата цели да отговори на основни предизвикателства като младежката миграция и демографския спад, като създаде условия младите хора да останат и да се развиват в града.

Визията на Перник е обединена около мотото MOVE. CONNECT. GROW. – развитие чрез възможности, свързаност и устойчив растеж.

Перник заявява амбиция да бъде град, в който младите хора са двигател на промяната. Останалите финалисти в надпреварата са Euregio (Germany and the Netherlands), Kielce (Poland), Trnava (Slovakia) и Umeå (Sweden)