Перник и Кюстендил сред лидерите по високи пенсии в страната

София-град очаквано води класацията по среден размер на пенсиите, но в още 6 области тези плащания са средно по над 1000 лева. Лидерството на столицата не е изненада, тъй като там заплатите са най-високите в страната. Въпреки че Пловдив е вторият по големина град, областта не е сред водещите по високи пенсии.

Затова пък сред лидерите се нареждат Перник и Кюстендил. За Перник обяснението донякъде е близостта до столицата. Много перничани пътуват всеки ден до София, където взимат по-високи заплати. При Кюстендил има и други фактори.

Средната пенсия в София през миналата година е достигнала 1193 лева, показват данните на Националния осигурителен институт. Над 1000 лева средно са взимали и пенсионерите в Бургас (1074 лв.), Перник (1064 лв.), Варна и Стара Загора (1037 лв.), Кюстендил (1018 лв.), Софийска област (1012 лв.). В Разград и Силистра пенсионерите са най-бедни. Там средната пенсия на един човек е съответно 806 и 811 лева.

Средната пенсия за страната през миналата година е била в размер 976,90 лева. Тя е с 10,6% по-висока в сравнение с 2024 г. Това се дължи, от една страна, на ежегодната индексация на пенсиите, и от друга – на факта, че новоотпуснатите пенсии като цяло са по-високи от старите, тъй като осигурителният доход расте, пише „Телеграф“.

Ако гледаме само най-масовите пенсии – тези за осигурителен стаж и възраст, то се вижда, че средният размер на тези плащания е минал вече 1000 лева като цяло за страната. За миналата година сумата, която възрастните хора получават, възлиза на средно 1041,80 лева. Средната инвалидна пенсия пък е била 710 лева.

През 2024 г. тези суми са били съответно 937 лева и 643 лева.