ПЕРНИК МАЙ Е УДВОИЛ ЖИТЕЛИТЕ СИ – с това впечатление оставаше през последните дни човек, ако се е разходил из центъра на областния град. Не, бъркате. Просто Коледа вече витае във въздуха – грейна елхата, открит бе и базара, Дядо Коледа зарадва малчуганите…

А като капак – и фенклуба на левскарите чества годишнина. Та това, особено последното, е обяснението за масираното полицейско присъствие из градския център. Е, както винаги мърморковци не липсваха. Ама кой им обръща внимание? Важното, най-важното бе, че нищо не помрачи празничния дух.

Та като решим да ругаем униформените, нека си признаем – все пак докато ние се разхождаме, радваме се на пъстротата, на красивата украса, на Виенското колело и карусела, на играчките и детския смях, даже докато похапваме скара и пием я греяно вино, я биричка, с две думи – докато се кефим на разните удоволствия, заслугата за спокойствието ни е именно е на тези люде в униформи.

ЕДНО ВРЕМЕ МАЙКИ И ТАТКОВЦИ, БАБИ И ДЯДОВЦИ съветваха челядта си, че трябва да учи, за да не работи. Днес обаче прави впечатление точно обратното – хората учат, за да работят. Но изпадне ли в беда човек, стигне ли се до трудовата борса, хора с образование, разбирай – висше, имат по-малък шанс да си намерят работа от хора, дето като знания и опит не могат да им стъпят на малкия пръст. Може да се стори парадоксално някому, ама и за заплатите важи обратното правило – заплатите на т.н. неспециалисти в много случаи надхвърлят чувствително тези на висшистите.

Ама какво да се прави – живеем в държава и време на абсурдите. Та няма нищо чудно, че приказката за образованието и работенето в наши дни звучи малко смешно…Явно сега колкото си по-образован, толкова шансът ти да намериш своето място и да бъдеш възнаграден за всички онези години, през които си залягал над дебелите книги, е по-малък.

НА МНОЗИНА ИМ СЕ Е СЛУЧИЛО ДА СГАФЯТ – я да ги пипнат зад волана, шофирайки след чашка – две или повечко алкохол, я да карат с превишена скорост и да останат без книжка. Та разумните хора чакат да им изтече наказанието, ама други наглеци просто решават, че законът не важи за тях и пак се качват в колата. И ги пипват, какъвто е последният случай тия дни от Брезник, за който ни съобщават от полицията. Сега „героят“ яко ще си изпати… И има защо!