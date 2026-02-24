Перник на второ място по най-голяма средна жилищна площ

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 година е 1 809, а новопостроените жилища в тях са 8 027.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 година със стоманобетонна конструкция са 70,5 %, с тухлена – 24,2 %, с друга – 4,9 %, а с панелна – 0,4 %. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78,9 %), следвани от жилищните кооперации (15,3 %), съобщиха от Националния статистически институт.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 284 сгради с 2 821 жилища, Пловдив – 239 сгради с 866 жилища, и София – 194 сгради с 304 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39,9 %), следват тези с три стаи (31,7 %), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 4,9 %.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2025 година е 772,9 хиляди квадратни метра, а жилищната площ – 547 хиляди квадратни метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 68,1 квадратни метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 132,8 квадратни метра, и Перник – 130,7 квадратни метра, а най-малка – в областите Видин – 45,3 квадратни метра, и Търговище – 52,7 квадратни метра.