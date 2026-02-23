Перник: На фармацевтите и международните шофьори предлагат най-високо заплащане

След като предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник намаляха, то през изминалата седмица се увеличиха едва с 2 и достигнаха 37. За жалост свободните работни места за безработните с висше образование намаляха и станаха 7.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенист, бояджия на МПС, общи работници, медицинска сестра социални дейности, международни шофьори, магистър-фармацевт, автомонтьори, монтажник на изделия от метал, обслужващ работници промишлено производство, шофьор на автобус, маникюрист, разносвач, окачествител на продукти, счетоводител, машинен оператор обработка на метал/метални изделия, готвач в заведение за бързо хранене, машинен оператор фармацевтични продукти, техник-механик, психолози, продавач-консултанти, електромонтьор, помощник-възпитател, служител на гише н пощенска станция, касиери.

Зимна летаргия е обхванала трудовия пазар в пернишко. В сравнение със същия период на миналата година, предложените свободни работни места са били двойно повече. Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане се предлага на международните шофьори и магистър-фармацевтите- между 1400-2000 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Запазва се тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 31 свободни места и 6 за безработни висшисти.