Перник подновява кандидатурата си за Европейска младежка столица

Перник отново ще кандидатства за престижната титла Европейска младежка столица.

Нашият град беше на финал в конкуренция с още четири други кандидатури,но авторитетното жури посочи столицата на Черна гора.

Подгорица ще бъде Европейска младежка столица през 2028г. Този факт мотивира общинската администрация и младежките организации да кандидатстват повторно. Перник е динамичен и перспективен център за реализация на младите хора.

В града многократно са осъществявани различни младежки форуми с международно участие.Институциите подкрепят младежките политики и си партнират с младите хора.

До момента Варна е единствения български град,който е бил Европейска младежка столица.

Ния Дамянова