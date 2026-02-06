Перник подновява кандидатурата си за Европейска младежка столица
ДЕНЯТ ОБЩЕСТВО

Перник подновява кандидатурата си за Европейска младежка столица

Перник отново ще кандидатства за престижната титла Европейска младежка столица.

Нашият град беше на финал в конкуренция с още четири други кандидатури,но авторитетното жури посочи столицата на Черна гора.

Подгорица ще бъде Европейска младежка столица през 2028г. Този факт мотивира общинската администрация и младежките организации да кандидатстват повторно. Перник е динамичен и перспективен център за реализация на младите хора.

В града многократно са осъществявани различни младежки форуми с международно участие.Институциите подкрепят младежките политики и си партнират с младите хора.

До момента Варна е единствения български град,който е бил Европейска младежка столица.

Ния Дамянова

Share

ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ