Перник се включва в националната инициатива „Посланията на есенния лист“

Кампанията е на Националния дворец на децата и се провежда за 14-та година, а МВР я подкрепя за 12-и път. В Перник инициативата е на деца от клубове по интереси, които пишат своите послания към водачи на пътни превозни средства и ги закрепват към есенни листа.

Утре, в района на МОЛ – Перник, изработени от деца послания ще бъдат раздавани на водачи на автомобили, съвместно със служители от ОДМВР – Перник. Инициативата стартира в 10:30 ч. и ще продължи около 15–20 минути.

Паралелно с детските послания за безопасност на територията на страната, респективно в региона, се провежда специализирана полицейска операция за контрол над пешеходците и водачите на МПС в районите на детски градини и училища и инфраструктурни обекти от уличната мрежа, използвани от значителен брой деца и ученици. Акцията стартира днес и е до 28 ноември.

Във връзка с осигуряването на безопасността и сигурността на пешеходците ОДМВР – Перник е изготвила брошура с правила и задължения на пешеходците, която ще се раздава в рамките на спецоперацията, както и при осъществяване на ежедневния контрол на пътя.

Любомира Пелова