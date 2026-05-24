Перник се включи в Европейската нощ на музеите и галериите

Перник откри Европейската нощ на музеите и галериите с богата програма и десетки посетители, които снощи се потопиха в историята, изкуството и наследство на града и региона.

Гостите бяха приветствани от директора на Регионалния исторически музей Силвия Ноева. На събитието присъстваха заместник-кметовете на община Перник Стефан Кръстев и Адриан Скримов, който официално откри инициативата.

„Благодаря на екипа на Регионалния исторически музей за труда, с който пазят паметта на Перник жива и превръщат музея в място, което привлича все повече хора“, каза Адриан Скримов по време на откриването.

Събитието започна с моноспектакъла „Греховната любов на Зографа Захарий“, представен от актьора Любомир Бъчваров – дългогодишен актьор и директор на Драматичния театър в Перник.

В четири емблематични локации жителите и гостите на Перник могат да видят специални изложби, ценни експонати и интерактивни преживявания:

В галерия „Любен Гайдаров” е подредена впечатляващата изложба „Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумфът на въображението“, която представя над 300 творби и експонати на великия сюрреалист.

Подземният минен музей посреща посетителите с интерактивно пътешествие в света на миньорската професия, автентична атмосфера и експонати от минното дело, използвани през годините.

В Регионалния исторически музей могат да бъдат разгледани Режанското съкровище, сребърният печат на цар Петър I, тематични изложби и постоянната експозиция на музея.

Минната дирекция също отвори врати за посетители с художествени експозиции и възможност гостите да разгледат една от най-красивите и емблематични сгради в Перник.