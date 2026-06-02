Перник се поклони пред Христо Ботев и загиналите за свободата на България

Перник се поклони пред подвига на Христо Ботев и на падналите в борбите за свободата и независимостта на България. Пред бюст-паметника на Христо Ботев се събраха десетки, за да се преклонят пред делото и живота на революционера.

Ученици рецитираха стихове на Ботев, слово за поета-революционер прочете директорът на ПГТЕ „Христо Ботев“ Перник Соня Милкова.

Този ден отново ни връща към личността на Христо Ботев, към величието на неговото дело, удивителната му поезия и епохата, която го създаде като революционер и поет. Името на Ботев никога не е отсъствало от нашето съзнание, няма нито един миг, в който народът ни да не се е прекланял пред делото на този велик син на България

Венци и цветя пред паметника на поета-революционер бяха поднесени от името на кмета на община Перник Станислав Владимиров, областният управител Грета Колева, народните представители Мартин Жлябинков и Георг Георгиев, председателят на общинския съвет Денислав Захариев.

Венци и цветя оставиха представители на групите в общински съвет в Перник, партии и организации, ученици от различни пернишки училища, граждани.