Перник се превръща в мащабен театър с 30 постановки от 6 държави

Театрални формации от шест държави ще вземат участие в тазгодишния Международен младежки театрален фестивал „Жреци на Арлекин“ в Перник.

Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, три от тях са куклени.

Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина.

Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала „Георги Русев“, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк.

Застъпени са всички жанрове – от приказки до мюзикъли, каза ръководителят на Младежки театър „Мускетарите“ в Перник Ваня Михова.

Любопитното е, че тази година в програмата са включени три представления на „Пепеляшка“, като две от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова.

Фестивалът се провежда за 12-и пореден път. Откриването е на 3 юни от 20:00 часа, а входът за всички спектакли е свободен.